Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась до 3 750 кв м

Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар"

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани уменьшилась до 3 750 квадратных метров. Об этом говорится в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

В настоящее время специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. На месте работают 406 человек и 157 единиц техники.

Пожар начался утром 19 марта. Из-за падения украинского БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием.

Сотрудники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, работа предприятия остановлена. Данных о пострадавших не поступало.

В Минобороны РФ отмечали, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.