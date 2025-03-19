Группировка сил для тушения нефтебазы на Кубани увеличена до 406 человек

Фото: телеграм-канал "Кубань 24"

Группировка для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который возник после падения обломков украинских беспилотников была увеличена до 406 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

"К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники. Специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4 250 квадратных метров", – указано в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пожарные тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

О пожаре стало известно утром 19 марта. Из-за падения украинского беспилотника на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием.

Сотрудники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, работа предприятия остановлена. Данных о пострадавших не поступало.

В Минобороны РФ отмечали, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре.