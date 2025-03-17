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17 марта, 07:30

Происшествия

Лесной пожар произошел в Сочи

Лесной пожар произошел в Сочи

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Лес загорелся в Адлерском районе Сочи. Как сообщают местные жители, возгорание заметили несколько дней назад, потом оно потухло, а теперь разгорелось в том же месте с новой силой. Спасатели уже приступили к тушению пожара.

По данным МЧС Краснодарского края, в некоторых районах региона объявлен 4-й уровень пожарной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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