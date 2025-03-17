Лесной пожар произошел в Сочи

Лес загорелся в Адлерском районе Сочи. Как сообщают местные жители, возгорание заметили несколько дней назад, потом оно потухло, а теперь разгорелось в том же месте с новой силой. Спасатели уже приступили к тушению пожара.

По данным МЧС Краснодарского края, в некоторых районах региона объявлен 4-й уровень пожарной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.