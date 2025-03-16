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16 марта, 09:45

Происшествия

В Дагестане местные жители помогают тушить лесной пожар

В Дагестане местные жители помогают тушить лесной пожар

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В Дагестане в горах продолжается лесной пожар, охвативший площадь около четырех гектаров. Ближайший населенный пункт находится в двух километрах от очага возгорания. На месте работают 64 человека, включая 40 местных жителей. Тушение осложняется труднодоступной местностью, куда не может подъехать специализированная техника.

В Краснодарском крае огонь охватил три тысячи квадратных метров камыша. Пламя быстро распространялось из-за сухой и жаркой погоды, приближаясь к жилым домам. На месте работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать, не допустив распространения огня на жилые здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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