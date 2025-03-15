Момент ДТП на Кожевнической улице попал на видео

Момент аварии на Кожевнической улице возле Павелецкого вокзала в Москве, где автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, попал на видео. Кадры опубликовал столичный Дептранс в своем телеграм-канале

Судя по видео, машина врезалась в людей на тротуаре. Как уточнило транспортное ведомство, после этого автомобиль наехал на мачту освещения с последующим опрокидыванием на трамвайных путях.

В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двух подростков. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

При этом, по данным МВД, предварительная проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала наличие паров спиртного в выдыхаемом воздухе. Он был направлен на медицинское освидетельствование.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

