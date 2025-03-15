Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Кожевнической улице Москвы

Фото: Москва 24

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на Кожевнической улице возле Павелецкого вокзала. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

По данным ведомства, авария произошла при участии двух автомобилей, водитель одного из которых совершил наезд на остановку общественного транспорта. Как уточнила пресс-служба столичного управления МВД РФ, в результате пострадали шесть человек, включая двух подростков. Депздрав Москвы указал, что состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

МВД отметило, что предварительная проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала наличие паров спиртного в выдыхаемом воздухе.

"Он направлен на медицинское освидетельствование", – цитирует министерство ТАСС.

В настоящее время следователи проводят осмотр места ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося.

После аварии Дептранс Москвы сообщал о задержке трамваев № А и 38 в районе остановки "Кожевническая улица". В связи с этим были временно изменены маршруты. Однако спустя время движение уже восстановили.

Ранее автомобиль загорелся в тоннеле под Калужским шоссе в Москве. В связи с этим движение на данном участке было перекрыто, поэтому водителям советовали выбирать иные маршруты. Однако спустя время движение в тоннеле удалось восстановить.

