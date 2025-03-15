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Автомобиль сбил людей на Кожевнической улице в центре Москвы. В результате пострадали 5 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В районе дома №5 по Кожевнической улице иномарка совершила наезд на людей", – говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, на место запросили семь экипажей скорой помощи.

При этом столичный Дептранс сообщил о задержке трамваев № А и 38 в районе остановки "Кожевническая улица" из-за ДТП. В связи с этим были временно изменены маршруты. Горожан призвали следить за объявлениями.

Ранее в результате массового ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек. Авария произошла на Бауманской улице – там столкнулись восемь автомобилей. По прибытии на место происшествия пожарные отключили аккумуляторные батареи и произвели смыв топлива с дорожного покрытия на площади 12 квадратных метров.

Еще одна авария произошла до этого на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе улицы Березовая аллея. Здесь при столкновении двух авто пострадали три человека. Водитель одной из машин оказался на проезжей части после столкновения. Мужчину эвакуировали в специализированное лечебное учреждение по воздуху.

