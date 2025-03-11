Суд арестовал водителя, сбившего людей на остановке в Казани

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Станислав Шемелов

Мировой суд в Вахитовском районе арестовал на 15 суток Евгения Крусева, который въехал в остановку и сбил людей в Казани. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача".

ДТП с участием арендованного "Москвича" произошло днем 10 марта, когда водитель авто пытался объехать автобус. В этот момент общественный транспорт остановился на остановке для высадки пассажиров, в результате чего водитель наехал на людей. После аварии водитель заявил, что якобы потерял контроль над машиной из-за приступа.

По последним данным, 11 человек пострадали, из них 9, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Состояние трех госпитализированных оценивается как тяжелое, а остальных – средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения. Правоохранительные органы выявили, что мужчина не раз привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. После ДТП в биоматериале водителя нашли следы амфетамина и марихуаны.

