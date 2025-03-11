Следы наркотиков найдены в анализах водителя, сбившего людей в Казани

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Наличие следов амфетамина и марихуаны выявили во время углубленного исследования биоматериала водителя, въехавшего в остановку в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Теперь виновнику ДТП грозит административное наказание по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". Также в ведомстве не исключили арест злоумышленника.

Мужчина за рулем арендованного "Москвича" въехал в остановку в Казани днем 10 марта. ДТП произошло в тот момент, когда водитель пытался объехать автобус. В МВД по Татарстану уточнили, что в этот момент из автобуса выходили пассажиры, на которых наехал автомобиль.

В результате 11 человек получили травмы, в том числе один ребенок. 9 из 11 человек были госпитализированы. Состояние трех из числа тех, кто был доставлен в больницу, оценивалось как тяжелое, а остальных – средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения. Полиция выяснила, что водитель не раз привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ. При этом сам он заявлял, что потерял контроль над автомобилем в момент ДТП из-за приступа.

