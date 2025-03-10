11 человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Казани

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Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в Казани, в результате чего 11 человек пострадали. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По данным ведомства, 9 человек из 11 пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась, уточнили в министерстве.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в числе пострадавших есть 12-летний ребенок, которого уже доставили в детскую республиканскую больницу. О состоянии мальчика не сообщается.

На место произошедшего были направлены 4 бригады скорой помощи и 2 бригады медицины катастроф.

В конце февраля два человека погибли при ДТП с автомобилем, который влетел в остановку общественного транспорта в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным регионального управления МВД, водитель каршеринга двигался по улице Землячки, но в какой-то момент машина опрокинулась и задела автобусную остановку. В результате двое погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

