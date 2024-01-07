Четыре человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "НГС — новости Новосибирска"

Четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

Согласно информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado, который двигался по автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio.

"В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio", – отметило ведомство.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии фура провалилась под лед на реке Белая недалеко от города Бирск. Для спасательных работ привлекли 15 человек и пять единиц техники.

До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.

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