Фура провалилась под лед в Башкирии

Фото: /телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Фура провалилась под лед ночью 7 января на реке Белая недалеко от города Бирск в Башкирии. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, автомобиль полностью ушел под лед. На место происшествия прибыли спасатели, всего привлекли 15 человек и пять единиц техники, указано в сообщении.

Позже, в 08:28 по московскому времени, водолазы МЧС России достали из кабины фуры тело водителя, добавило ведомство.

Ранее в ДТП на трассе Караидель – Бирск пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Как информации регионального управления МЧС, ДТП случилось днем 29 декабря, на трассе столкнулись четыре машины: "Лада Ларгус", "Лада Гранта", "Тойота Камри" и "Тойота Королла".

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