Министр здравоохранения Башкирии пострадал в ДТП, где погибли два человека

Фото: телеграм-канал "112"

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин получил травмы в аварии на трассе Караидель – Бирск. Два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Там уточнили, что Рахматуллин возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики. Все пострадавшие госпитализированы, им будет оказана медпомощь, добавили в ведомстве.

Как написало управление МЧС по Башкирии в своем телеграм-канале, ДТП случилось днем 29 декабря в Караидельском районе около деревни Явгильдино на 66-м километре дороги Бирск – Тастуба – Сатка. На трассе столкнулись четыре машины: "Лада Ларгус", "Лада Гранта", "Тойота Камри" и "Тойота Королла". Два человека, которые были в "Ладе Ларгус", погибли, трое из "Тойоты Камри" были доставлены в больницу, их состояние уточняется, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Предварительно, водитель автобуса врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, еще пять пассажиров получили травмы.

Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД