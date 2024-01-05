05 января, 23:01Происшествия
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42 км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42 километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На территории происшествия работают оперативные службы города.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Ленинского проспекта затруднено", – говорится в сообщении.
Поздно вечером в пятницу, 5 января, стало известно об аварии на внутренней стороне 76 километра МКАД в районе Химкинского моста. Там столкнулись четыре автомобиля.
Обстоятельства инцидента также устанавливаются. Сейчас движение в районе аварии восстановлено.
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