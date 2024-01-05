Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42 км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42 километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На территории происшествия работают оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Ленинского проспекта затруднено", – говорится в сообщении.

Поздно вечером в пятницу, 5 января, стало известно об аварии на внутренней стороне 76 километра МКАД в районе Химкинского моста. Там столкнулись четыре автомобиля.

Обстоятельства инцидента также устанавливаются. Сейчас движение в районе аварии восстановлено.

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