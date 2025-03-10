Сбивший людей в Казани водитель объяснил случившееся приступом

Фото: телеграм-канал "Регион116 Казань | Region116 Kazan"

Мужчина, который въехал в людей на остановке в Казани, сообщил на месте происшествия, что потерял контроль над автомобилем из-за случившегося приступа. Об этом он рассказал телеканалу "Россия 24".

Водитель уточнил, что его стаж составляет 12 лет.

ДТП произошло в Казани днем 10 марта, когда водитель за рулем арендованного "Москвича" ехал по улице Вишневского в сторону улицы Достоевского. По версии регионального СК, мужчина пытался объехать автобус и влетел в остановку. В МВД по Татарстану добавили, что в момент ДТП люди выходили из автобуса.

В результате 11 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Девять пострадавших были доставлены в больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась, им была оказана амбулаторная помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина не раз привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.

