ТАСС: экспертиза показала, что врезавшийся в остановку в Казани водитель был трезв

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Первичная экспертиза показала, что водитель, въехавший в автобусную остановку в Казани, был трезв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сам водитель ранее говорил, что потерял контроль над автомобилем из-за случившегося приступа.

Авария произошла днем 10 марта, когда мужчина за рулем арендованного "Москвича" ехал по улице Вишневского в сторону улицы Достоевского. По версии регионального Следственного комитета, водитель хотел объехать автобус, однако влетел в остановку. В МВД по Татарстану также добавили, что в момент аварии из автобуса выходили люди.

В результате ДТП получили травмы 11 человек, в том числе один ребенок. Девять пострадавших были доставлены в больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась, им была оказана амбулаторная помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

