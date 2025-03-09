Движение на МСД затруднено из-за столкновения двух автомобилей

Движение на МСД оказалось затруднено в результате аварии с участием двух автомобилей, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Машины столкнулись на Северо-Восточной хорде на улице Березовая Аллея, в районе дома 14, строения 3.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося и данные о пострадавших. На месте работают оперативные службы города.

Ранее авария произошла в районе 37-го километра МКАД. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. К настоящему моменту движение в районе ДТП восстановлено.