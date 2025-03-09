09 марта, 14:15Происшествия
Движение на МСД затруднено из-за столкновения двух автомобилей
Машины столкнулись на Северо-Восточной хорде на улице Березовая Аллея, в районе дома 14, строения 3.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося и данные о пострадавших. На месте работают оперативные службы города.
Ранее авария произошла в районе 37-го километра МКАД. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. К настоящему моменту движение в районе ДТП восстановлено.
Массовое ДТП произошло на 37-м км МКАД