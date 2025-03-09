09 марта, 11:37Происшествия
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне МКАД
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37 километра МКАД, сообщила пресс-служба Дептрнаса Москвы.
Уточняется, что ДТП произошло в районе съезда № 38. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Они устанавливают обстоятельства случившегося и информацию о пострадавших.
Движение в районе аварии оказалось затруднено.
Ранее два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 99-го километра МКАД, в результате чего на этом участке было затруднено движение.
На месте были задействованы оперативные службы города. Также был привлечен дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который помог доставить в больницу пострадавшего.
Позже движение в районе аварии было восстановлено.
На юге Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями