Несколько машин столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37 километра МКАД, сообщила пресс-служба Дептрнаса Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло в районе съезда № 38. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Они устанавливают обстоятельства случившегося и информацию о пострадавших.

Движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 99-го километра МКАД, в результате чего на этом участке было затруднено движение.

На месте были задействованы оперативные службы города. Также был привлечен дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который помог доставить в больницу пострадавшего.

Позже движение в районе аварии было восстановлено.