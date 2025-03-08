Движение на внутренней стороне 99-го километра МКАД восстановлено после ДТП

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Движение на внутренней стороне 99-го километра МКАД восстановлено после аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта Москвы.

На этом участке движение было временно перекрыто из-за столкновения двух автомобилей, которое произошло днем 8 марта. На месте были задействованы оперативные службы города.

Также был привлечен дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который помог доставить в больницу пострадавшего. Пациента с разными травмами сопровождали до медучреждения врачи территориального центра медицины катастроф столицы.

