Спасатели эвакуировали пострадавшего после ДТП с участием двух машин на МКАД

Фото: vk.com/Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)

Спасатели на вертолете эвакуировали в больницу пострадавшего после ДТП на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария произошла днем 8 марта на 99-м километре МКАД. Там столкнулись два автомобиля, о чем сообщила пресс-служба столичного Дептранса. На месте были задействованы оперативные службы города, в том числе дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который помог эвакуировать в больницу пострадавшего.

На борту судна пациента с различными травмами сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.

В департаменте транспорта Москвы водителей предупредили, что движение на месте аварии временно перекрыто. Именно поэтому автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Несколькими днями ранее один человек пострадал в ДТП с участием пяти автомобилей на Дмитровском шоссе.

До этого один человек погиб во время столкновения четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. ДТП произошло с участием автомобиля такси.

