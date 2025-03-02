Один человек погиб в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Авария случилась в районе дома № 24а. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По данным агентства, ДТП произошло с участием автомобиля такси.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за аварии движение по Севастопольскому проспекту в сторону области было временно затруднено, однако сейчас его уже восстановили.

Ранее два человека погибли при столкновении трех автомобилей в ТиНАО. Инцидент произошел в районе поселка Вороновское. Водитель "КамАЗа", предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним "КамАЗом" и автомобилем Nissan.

Еще одно ДТП произошло до этого в Ново-Переделкине, где 30-летний мужчина на электровелосипеде наехал на восьмилетнего мальчика, шедшего по тротуару в сопровождении дедушки. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.