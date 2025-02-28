Четыре автомобиля столкнулись на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на Онежской улице, сообщается в телегам-канале столичного департамента транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Курской области произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека. Кроме того, в результате аварии пострадали пять человек – их госпитализировали.

До этого машина скорой помощи сбила велосипедиста на пешеходном переходе в Ново-Переделкине в Москве. В момент ДТП у автомобиля медиков были включены спецсигналы, а велосипедист не спешился. После столкновения он самостоятельно поднялся и дошел до тротуара.