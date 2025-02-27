Водителю, протаранившему в Москве пять машин, стало плохо во время движения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель машины, который врезался в пять автомобилей на Гольяновской улице в столице, объяснил, что ему стало плохо во время движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В правоохранительных органах рассказали, что на дороге сначала столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин продолжила движение и столкнулась с четырьмя другими припаркованными авто.

"Водитель устроившей ДТП машины с места не скрывался. Он пояснил сотрудникам ГАИ, что не смог сразу остановиться из-за плохого самочувствия", – рассказал собеседник агентства, добавив, что у мужчины возникли проблемы с сердцем.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.

Изначально СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что водитель протаранил шесть автомобилей. Также отмечалось, что он пытался скрыться с места преступления, но был задержан.

До этого несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД. В связи с аварией движение временно осуществлялось только по трем полосам из пяти.