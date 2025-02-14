ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 34-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД, в районе съезда № 33, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города и выясняют обстоятельства ЧП, а также уточняют информацию о пострадавших.

В связи с аварией движение осуществляется только по трем полосам из пяти, предупредило транспортное ведомство и призвало выбирать пути объезда.

Ранее водитель автомобиля при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого авария произошла на Южнобутовской улице в Москве. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП пострадали пять человек.