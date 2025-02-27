Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в ДТП в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля на Варшавском шоссе. По данным надзорного ведомства, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб мужчина 1995 года рождения, который был за рулем машины ВАЗ.

Прокуратура ТиНАО проконтролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.

Несколькими днями ранее 12 человек пострадали в результате аварии на 261-м километре дороги Омск – Муромцево. По данным региональной Госавтоинспекции, у грузовика слетел прицеп на встречную полосу. Из-за этого он врезался микроавтобус. После в остановившуюся для оказания помощи машину Lexus въехал еще один грузовик.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что 7 из 12 пострадавших отказались от госпитализации, а остальные были доставлены в больницу. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, а еще четверо – в состоянии легкой степени тяжести.

