Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла в районе дома 1/7 по 1-му Кожуховскому проезду. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются. На месте ДТП работают оперативные службы.

Движение в районе ДТП было затруднено, однако сейчас восстановлено.

Ранее в Москве на 25-м километре Калужского шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Движение в районе аварии было затруднено.

Тем временем в Омской области 12 человек пострадали в результате аварии с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. По данным региональной Госавтоинспекции, у грузовика, который ехал в составе колонны из четырех фур, слетел прицеп на встречную полосу, из-за чего он врезался в микроавтобус.