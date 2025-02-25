На Калужском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля

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В Москве на 25-м километре Калужского шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются. В настоящее время движение в районе аварии затруднено, на месте происшествия работают оперативные службы. В Дептрансе призвали автомобилистов выбирать пути объезда.

В ночь на 25 февраля в Москве загорелись два автомобиля. Один из инцидентов произошел на Ленинградском шоссе, кадры горящей машины сняли очевидцы. Второй случай зафиксировали в ТиНАО.

Кроме того, водитель такси погиб в результате аварии на 56-м километре МКАД. По предварительной информации, там столкнулись автомобиль такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak.