12 человек пострадали в результате ДТП в Омской области

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

В Омской области 12 человек пострадали в результате аварии с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.

Авария произошла 25 февраля примерно в 10:10 (07:10 по московскому времени) на 261-м километре дороги Омск – Муромцево. По данным региональной Госавтоинспекции, у грузовика, который ехал в составе колонны из четырех фур, слетел прицеп на встречную полосу. Из-за этого он врезался микроавтобус. После в остановившуюся для оказания помощи машину Lexus въехал еще один грузовик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как уточнили в Минздраве, 7 из 12 пострадавших отказались от госпитализации, а остальные были доставлены в больницу. Один из тех, кто был госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, а еще четверо – в состоянии легкой степени тяжести. В ведомстве сообщили, что всем будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. В результате дорожное ограждение было снесено.

