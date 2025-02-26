26 февраля, 08:11Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в районе дома 138А, строения 1, в Москве. Об этом заявил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее две легковушки столкнулись на улице Адмирала Лазарева в Бутове. Авария случилась, когда один из автомобилистов поворачивал на перекрестке и не пропустил другого на зеленый свет. От удара машины вынесло к тротуару.
До этого три автомобиля попали в ДТП на внутренней стороне ТТК. На месте аварии работали оперативные службы.
Каждое шестое ДТП на дорогах Москвы произошло из-за превышения скорости в 2024 году