Два человека погибли в результате ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в ТиНАО. О происшествии рассказали в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел в районе поселка Вороновское. Водитель "КамАЗа", предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним "КамАЗом" и автомобилем Nissan. В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

Ранее в Ново-Переделкине 30-летний мужчина на электровелосипеде наехал на восьмилетнего мальчика, шедшего по тротуару в сопровождении дедушки. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.

Еще одно ДТП произошло до этого на северо-западе Москвы: автомобиль сбил курьера, нарушившего сразу несколько правил дорожного движения. Инцидент произошел на пересечении улиц Свободы и Тушинской.