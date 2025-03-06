Пять человек погибли в результате ДТП в Белгородской области

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Пять человек погибли при аварии, которая произошла в Новоосколькском округе Белгородской области. Еще несколько пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Срочно выехал на место аварии в Новооскольский округ вместе с начальником главного управления МЧС по Белгородской области Сергеем Петровичем Потаповым", – указал он.

При этом, как уточнили ТАСС в оперативных службах, ДТП случилось между микроавтобусом и "КамАЗом" на автодороге Ольховатка – Беломестное. По данным источников агентства, погибли шесть человек и три пострадали.

Ранее в Зольском районе Кабардино-Балкарии столкнулись четыре попутно двигающихся транспортных средства – рейсовый автобус марки Neoplan с девятью пассажирами, грузовой тягач Merсedes-Benz ACTROS, "КамАЗ" и легковой автомобиль Ford Focus. В результате пострадали пять человек.

Между тем один человек погиб в результате аварии на трассе А-331 "Вилюй" неподалеку от поселка Буслайка Тулунского района в Приангарье. По данным Госавтоинспекции Иркутской области, 53-летний водитель, находясь за рулем Nissan AD, ехал из Тулуна в Братск и выехал на встречную полосу. После этого он врезался в машину Honda Stepwgn, за рулем которой был 48-летний мужчина.

