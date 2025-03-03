Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Приангарье

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

Один человек погиб в результате аварии в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

ДТП произошло примерно в 22:15 2 марта на трассе А-331 "Вилюй" неподалеку от поселка Буслайка Тулунского района. По данным ведомства, 53-летний водитель, находясь за рулем Nissan AD, ехал из Тулуна в Братск и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в машину Honda Stepwgn, за рулем которой был 48-летний мужчина.

Погиб водитель Nissan AD, а его пассажир был госпитализирован. Также с травмами доставлены в больницу водитель микроавтобуса и семь пассажиров Honda Stepwgn.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.

Ранее в Курской области произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека и еще пятеро пострадали. Граждан, получивших травмы, доставили в больницу.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у троих человек врачи обнаружили легкие повреждения. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана.

