Один человек пострадал в аварии с участием пяти автомобилей на Дмитровском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Один человек пострадал в ДТП с участием пяти автомобилей на Дмитровском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, на Дмитровском шоссе возле дома 165Б произошло ДТП с участием пяти единиц транспорта. В результате аварии пострадал один человек", – указано в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. ДТП произошло с участием автомобиля такси.

До этого грузовые автомобили столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью. Участниками аварии стали четыре фуры, три загорелись. В результате жертв не было, два водителя получили легкие травмы.

