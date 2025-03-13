Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе Москвы

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Три машины столкнулись в районе дома 44 на Рублевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение на данном участке затруднено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее шесть человек пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы. Авария произошла на Бауманской улице – там столкнулись восемь автомобилей.

До этого три человека пострадали при ДТП с участием двух автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Березовой аллеи. Водитель одного из автомобилей после столкновения оказался на проезжей части.

