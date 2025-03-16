Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздрав разработал новый порядок освидетельствования российских водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий период документ находится на этапе обсуждения. Если он все же будет принят, то начнет действовать 1 сентября 2025 года.

Проект предполагает, что правила тестирования на водителей состояние опьянения останутся прежними, однако сам процесс освидетельствования не должен будет проводиться, если автомобилист или его законный представитель не согласился на него в письменной форме. В таком случае необходимо будет оформлять справку об отказе.

Вместе с тем документ устанавливает определенный порядок проверки на опьянение в ситуации, когда водитель серьезно пострадал в результате ДТП и нуждается в экстренной помощи. В таких случаях ведомство считает нужным сразу брать у автомобилистов кровь на анализ, отказываясь от замера выдыхаемого воздуха.

Ранее Минздрав предложил выдавать справки водителям по данным диспансеризации. Ведомство отмечает, что данное решение значительно сократит время на получение справки. Благодаря этому владельцам транспорта не придется проходить обследования заново.

