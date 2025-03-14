"Ведомости": почти 100 депутатов ГД хотят оспорить повышение штрафов ПДД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила обращение в Конституционный суд, требуя проверить закон об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на соответствие конституции. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на обращение.

С 1 января 2025 году в РФ вступили в силу новые правила, которые повышают штрафы за нарушения ПДД. В частности, за превышение скорости на 40–60 километров в час наказание составит 1 500–2 500 рублей вместо 1 000–1 500. Кроме того, за выезд на встречную полосу теперь грозит штраф до 7 500 рублей (ранее 5 000). Еще одно изменение – скидка на оплату штрафа в течение 30 дней составит 25%, а не 50%, как раньше.

По мнению парламентариев, данные поправки не соответствуют Конституции, поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно – они должны основываться на объективных данных о нарушениях.

Депутаты также привели позицию Минюста РФ, согласно которой механическое увеличение штрафов само по себе не является эффективной мерой сдерживания роста числа нарушений ПДД.

Ранее российское правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных кресел или бустеров. Согласно законопроекту, штрафы для водителей могут вырасти с 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц штрафные санкции вырастут в два раза – с 100 до 200 тысяч рублей.

В Госдуме также обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения.