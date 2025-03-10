Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без кресел

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Российское правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных кресел или бустеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв кабмина.

Согласно законопроекту, который предложили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков, штрафы для водителей могут вырасти с 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц штрафные санкции вырастут в два раза – с 100 до 200 тысяч рублей.

В правительстве поддержали инициативу, но призвали доработать документ. Пояснительную записку требуется дополнить данными, которые бы обосновывали размеры штрафов.

С 2020 по 2024 год число ДТП с нарушениями при перевозке детей выросло с 919 до 959, что говорит о недостаточности мер административной ответственности, уверены в кабмине.

По нынешним законам дети до 7 лет должны ездить в салоне в детском кресле или автолюльке. При этом детей с 7 до 11 лет можно возить без детского кресла, но только на заднем сиденье, либо на переднем, но в детском кресле или бустере.

Ранее депутат ГД Владислав Даванков предложил МВД запретить передвижные и мобильные комплексы для фиксации нарушений ПДД. По его словам, такие комплексы чаще всего используются для фиксации превышения скорости и размещаются в местах "с неочевидными для водителей ограничениями". Как сообщал депутат, это вызывает значительное недовольство среди граждан.

