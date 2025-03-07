Автоюрист Воропаев: процесс получения прав в Белоруссии может оказаться сложным

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Найденная россиянами лазейка с получением водительских прав за границей в действительности не такая эффективная, как кажется на первый взгляд, считает автоюрист Лев Воропаев. Свое мнение он высказал в беседе с телеканалом "360".

Граждане России начали путешествовать в другие страны, чтобы получить водительское удостоверение, если трижды потерпели неудачу на экзамене. Они отправляются в Грузию, Армению или Таиланд, где получают права, а затем обменивают их на российские.

Такая схема позволяет значительно сэкономить время, ведь ожидание четвертой попытки пересдачи может занять полгода.

Способ стал возможным благодаря поправке в законе "О безопасности дорожного движения", которая вступит в силу в апреле. Согласно ей, водительское удостоверение другой страны можно обменять на российское.

Причем к тренду уже подключились гиды, которые предлагают специальные туры.

Стоимость поездки в Грузию для получения прав составляет около 35 тысяч рублей, пишет РБК. Процедура там проще, чем в России: все автомобили новые, инспектор не имеет права разговаривать с экзаменуемым, что исключает возможность "завалить" ученика, а маршрут поездки по городу известен заранее.

Тем не менее Воропаев предупреждает, что процесс получения прав, например в Белоруссии, может оказаться сложным. Во-первых, требования к водителям там более строгие, а правила дорожного движения – более подробные.

Однако с белорусскими правами можно ездить на машине в России и менять их не нужно, указал автоюрист. То же самое касается и киргизских водительских удостоверений: для них предусмотрены определенные послабления в законе "О безопасности дорожного движения".

Сложнее всего будет получить права в Армении. Там потребуют документы об окончании автошколы, а также вид на жительство. В Грузии получить права проще всего: там не требуется окончание соответствующего учреждения, нужна лишь медсправка и оплата госпошлины.

После получения иностранных прав заменить их на российские нужно в течение года. Эта процедура включает в себя сдачу теории на соответствующую категорию и получение медицинской справки, уточнил Воропаев.

"Вождение сдавать не нужно. Самое главное, что не нужно обучаться в автошколе в течение двух месяцев", — добавил эксперт.

Эти правила распространяются на категории А, В и М, то есть на автомобили, мотоциклы и мопеды. Однако если речь идет о вождении автобуса или большегруза, придется переучиваться в автошколе и сдать полноценный экзамен.

При этом Воропаев считает, что сдача экзамена на права за границей может стать выходом для некоторых новичков, поскольку в России процесс ужесточается с каждым годом, особенно внутри самих автошкол.

"Им нужно держать рейтинг и дополнительные заработки. Что касается сотрудников ГАИ, то им сверху тоже спускают задачи жестко контролировать процедуру сдачи экзамена. Я думаю, что процесс не сдавших с первого раза из-за этого увеличивается", – заключил автоюрист.

В текущем году россиянам придется заменить водительские права, если их срок действия истек в 2022 году. При этом все российские удостоверения, чьи сроки действия истекают или истекли с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на 3 года.

Таким образом, в 2026 году заменить придется те документы, которые истекали в 2023 году, в 2027 году – те, которые закончились в 2024 году, и так далее.

Кроме того, в стране могут пересмотреть правила выдачи медсправки для водительских прав. Граждан могут обязать сдавать анализы на наркотики, с такой идеей в российский Минздрав обратился Национальный автомобильный союз.

