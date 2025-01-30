30 января, 11:30Транспорт
Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для медсправок водителей
Минздрав подготовил проект изменений в законодательство, который позволит водителям использовать результаты диспансеризации при получении медицинской справки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ разработан совместно с депутатами Госдумы и направлен на сокращение затрат граждан. Сейчас водителям приходится проходить медобследование повторно, даже если они недавно прошли диспансеризацию.
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