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30 января, 07:45

Транспорт

В феврале изменится график движения поездов МЦД и автобусов

В феврале изменится график движения поездов МЦД и автобусов

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В феврале поезда МЦД-1 будут ходить с увеличенными интервалами. Корректировки затронут и "Аэроэкспрессы" в аэропорт Шереметьево в утренние и вечерние часы. Изменения также внесут в расписание движения на МЦД-3.

С 1 февраля скорректируют маршруты автобусов и электробусов в 11 районах Москвы. Добавят новые остановки, изменят расположение существующих, а один из экспресс-маршрутов продлят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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