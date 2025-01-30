30 января, 07:45Транспорт
В феврале изменится график движения поездов МЦД и автобусов
В феврале поезда МЦД-1 будут ходить с увеличенными интервалами. Корректировки затронут и "Аэроэкспрессы" в аэропорт Шереметьево в утренние и вечерние часы. Изменения также внесут в расписание движения на МЦД-3.
С 1 февраля скорректируют маршруты автобусов и электробусов в 11 районах Москвы. Добавят новые остановки, изменят расположение существующих, а один из экспресс-маршрутов продлят.
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