Колбасу, мандарины и компьютерную мышь забыли пассажиры "Аэроэкспресса" в праздники

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Пассажиры аэроэкспрессов за новогодние праздники забыли всего 104 вещи, среди которых компьютерная мышь, колбаса и мандарины. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Уточняется, что сотрудники смогли найти зимние головные уборы, перчатки, варежки и шарфы, мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также рюкзаки и сумки. Упомянули и другие редкие находки: переноска для животных, черный пояс, меховые наушники, бальзам для губ и серая муфта.

"В 2024 году пассажиры "Аэроэкспресса" забыли в поездах и терминалах компании 4 830 различных предметов, 1 090 потерянных вещей сотрудники компании вернули владельцам, которые обратились за пропажей", – отмечают в компании.

Чтобы пассажиры смогли вернуть пропажу, они должны обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к сотруднику терминала компании для заполнения заявки о потере. Ответ приходит по указанным контактным данным, а выдача найденной вещи выполняется в складе забытых вещей под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В компании добавили, что по нормативным документам найденные в поездах продукты не хранятся в бюро находок и подлежат утилизации. Склад забытых вещей перевозчика находится рядом с Белорусским вокзалом по адресу Москва, улица Нижняя, дом 17.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево в феврале. В компании напомнили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус № 1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, а № 1195D – до терминала D каждые 15 минут.