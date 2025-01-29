"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда "Аэроэкспресс" изменят расписание движения в аэропорт Шереметьево. Новый график вступит в силу уже в феврале. Об этом сообщает телеграм-канал компании.

"В феврале в связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые дни ранним утром и поздним вечером будет скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево и обратно", – пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус № 1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, а № 1195D – до терминала D каждые 15 минут.

Между тем график движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) также будет изменен. С 1 февраля до конца месяца на станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов. На Ленинградском и Казанском направлениях с начала движения до 06:00 интервалы частично увеличены до 20 минут.