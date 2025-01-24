Новые поезда выйдут на Ярославское направление МЖД в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые поезда начнут поступать на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД) в 2025 году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас пассажиров перевозят поезда ЭД4М и ЭД2Т, средний возраст которых составляет 17 лет. После завершения обновления средний возраст составов составит 3,5 года.

Это позволит сотне тысяч пассажиров ездить в современных поездах, так как каждый день на Ярославском направлении МЖД совершают свыше 292 тысяч поездок, указали в столичном департаменте.

Заммэра Максим Ликсутов напомнил, что обновление подвижного состава является одним из главных мероприятий плана развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) на 2025 и 2026 годы.

"Также в соответствии с программой развития транспорта до 2030 года планируем улучшить пассажирскую инфраструктуру и параметры движения поездов", – рассказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в план по развитию ЦТУ входят строительство семи столичных городских вокзалов, реконструкция Ленинградского вокзала, улучшение транспортных связей Москвы с соседними областными центрами. Также в список вошли строительство участка ВСМ от Москвы до Зеленограда и замена подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4.

