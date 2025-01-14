Еще шесть поездов "Иволга 4.0" начали курсировать на МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) начали курсировать еще шесть новых поездов "Иволга 4.0", сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Они вышли на маршрут во время новогодних праздников, присоединившись к четырем составам. По словам генерального директора компании Ивана Конева, ЦППК и Дептранс Москвы продолжают вместе работать над обновлением парка поездов на МЦД.

"Сегодня на диаметральных маршрутах МЦД-4 пассажиров перевозят 16 современных поездов, из них уже более половины – это "Иволги 4.0", созданные специально для работы в городских условиях и отвечающие самым актуальным требованиям к комфорту и качеству", – подчеркнул глава ЦППК.

Новое поколение поездов отличается от предыдущих версий "Иволги" наличием третьей двери в промежуточных вагонах, благодаря которой посадка и высадка пассажиров происходят быстрее. Кроме того, внутри вагонов были размещены кресла в новом дизайне. Их снабдили откидными подлокотниками и ежевичными подголовниками.

В вагонах также появились поручни с "теплым" покрытием и мягкими подвесными ручками и зарядные устройства различных типов. Вместе с тем в поездах установили дополнительные информационные табло и экраны, с помощью которых пассажиры могут легко ориентироваться в пути.

В конце декабря ЦППК передали десять новых поездов "Иволга 4.0". Они предназначены для поездок на третьем и четвертом диаметрах, уточняли в Дептрансе. Представители ведомства также подчеркивали, что обновление подвижного состава на МЦД является одной из приоритетных задач ведомства и компании.