Десять новых "Иволг" передали ЦППК для поездок на МЦД-3 и МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Десять новых поездов "Иволга 4.0" передали Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) для поездок на третьем и четвертом диаметрах, сообщает столичный Дептранс.

Пассажиры смогут заряжать смартфоны, согреваться и отдыхать после зимних прогулок в комфортабельных салонах вагонов, оснащенных системой климат-контроля, отмечает ведомство.

"Обновление подвижного состава на МЦД – одна из наших приоритетных задач работы с ЦППК", – отметила пресс-служба.

Между тем ЦППК запустила на МЦД-4 четвертую "Иволгу 4.0". Данная модель трехдверного электропоезда российского производства. В 11-вагонной компоновке "Иволга 4.0" вмещает свыше 2,5 тысячи пассажиров одновременно.