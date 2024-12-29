29 декабря, 12:46Транспорт
Более 400 млн поездок совершили москвичи на МЦД в 2024 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 400 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД в этом году, рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.
"Сеть наземного метро превышает 300 километров, на всех четырех диаметрах для пассажиров работают 137 станций. Они стали неотъемлемой частью транспортной системы. Важно, что это не отдельные артерии, а грамотно вписанные в транспортный каркас линии наземного метро, максимально интегрированные с другим городским транспортом", – объяснил он.
Кроме того, в 2024 году сформировали четыре московских вокзала: Лианозово – МЦД-1, Белорусская – первый и четвертый диаметры, Кутузовская и Москва-Сити – МЦД-4. На третьем диаметре открыли новый городской вокзал Митьково, напомнил Ликсутов. Он поблагодарил всех строителей и железнодорожников за их труд.
Также переход со станции Москва-Сити МЦК на МЦД-4 стал быстрее. В этом году по маршрутам были запущены новые поезда "Иволга 4.0".
Больше всего пассажиров в уходящем году приняли станции Зеленоград-Крюково, Выхино и Железнодорожная. Рекордное количество поездок за день на всех четырех диаметрах достигло 1,5 миллиона.
Более 40 станций метро и МЦД планируется открыть к 2030 году в Москве, рассказал ранее Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой. В столице продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры, которая является самым быстрым, безопасным и экологичным видом общественного транспорта.
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