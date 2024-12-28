Четвертая "Иволга 4.0" вышла на МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЦППК запустила на МЦД-4 четвертую "Иволгу 4.0", сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Данная модель трехдверного электропоезда российского производства. В 11-вагонной компоновке "Иволга 4.0" вмещает свыше 2,5 тысячи пассажиров одновременно, отметили в ведомстве.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с 2011 года средний возраст поездов на всех направлениях сократился с 24 до 7 лет. Особое внимание уделяется МЦД-4 – до конца 2025 года там завершат обновлять подвижной состав, уточнил вице-мэр.

Тем временем на маршрутах МЦД запустили поезда "Иволга" с новогодним оформлением. Составы украшены шарами и гирляндами. По словам Ликсутова, в преддверии праздников для пассажиров создали особую атмосферу.