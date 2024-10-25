Собянин заявил, что продление МЦД в регионы начнется в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы, граничащие со столичным, начнется в 2025 году и займет до четырех лет, сообщил Сергей Собянин в беседе с журналистами ТАСС.

"На первый этап реализации потребуется 3–4 года. Мы со следующего года начинаем этот проект", – заявил мэр.

По его словам, проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления МЖД. Мэр рассказал, что на первом этапе частоту движения поездов до региональных центров увеличат втрое.

Он также обратил внимание, что продление маршрутов в регионы подразумевает приобретение новых поездов и частичную модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Сергей Собянин ранее объявил о том, что столичные центральные диаметры будут продлены в несколько регионов страны. Первыми городами станут Калуга, Смоленск, Тула и Ярославль. В итоге железнодорожный транспорт станет доступен для 11 регионов, где проживают более 30 миллионов человек.

В столичном департаменте транспорта позже сообщили, что благодаря продлению МЦД в четыре региона время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25%.

Время ожидания поездов в самих регионах должно сократиться в шесть раз. Большинство станций будущего продления МЦД уже существуют, так как при развитии Центрального транспортного узла будет использована существующая железнодорожная сеть.

