Число вагонов МЦД и МЦК увеличат до 9,3 тыс к 2030 году

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Количество вагонов МЦК и МЦД увеличится вдвое, до 9,3 тысячи, к 2030 году. Сейчас пассажиров перевозят 4,5 тысячи вагонов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На сегодняшний день в столице на 100% обновлен парк наземного городского транспорта, на маршрутах работают 2 тысячи инновационных электробусов КАМАЗ и ЛиАЗ.

Кроме того, 95% парка трамваев составляют полностью низкопольные вагоны последнего поколения. С 2017 года туда поступили более 500 новых односекционных и трехсекционных трамваев. Также 75% поездов метро являются составами современного поколения. Для столицы закупили уже более 4,7 тысячи новых вагонов с 2010 года.

"Поездки по Москве становятся еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Долгосрочный заказ столицы поддерживает отечественное машиностроение, обеспечивает рабочие места в регионах на годы вперед. Тысячи российских специалистов трудятся над созданием лучшего транспорта в стране и мире", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Владимир Путин сообщал, что диаметры планируется продлить до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, соседствующих с Москвой. При этом речь шла о маршрутах МЦД-2 и МЦД-4. Вместе с тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство страны, РЖД и власти столицы работают над проектом продления диаметров до 11 регионов Центрального транспортного узла.

