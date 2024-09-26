Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 27 по 29 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание ряда поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) временно изменится из-за модернизации инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки в расписании вводятся с 20:00 27 сентября и до 29 сентября. На Белорусском направлении часть поездов дальнего пригорода МЦД-1 будет приходить на 14-й – 15-й пути вместо 1-го –5-го. Некоторые из них будут отменены, а другие проследуют по укороченным маршрутам от и до Филей. Также отменят часть экспрессов до Можайска и Звенигорода, остальные составы проследуют до Беговой и Тестовской без остановки. При этом поезда со станции Усово проследуют от и до Рабочего поселка, а интервалы движения на направлении увеличат до 15 минут.

На Савеловском направлении также увеличатся интервалы движения, а часть поездов дальнего пригорода будут ходить по укороченным маршрутам от и до Савеловского вокзала. Также скорректирован график движения некоторых поездов "Аэроэкспресс".

Между тем за лето 2024 года пассажиры МЦД совершили более 103 миллионов поездок, что почти на 20% больше такого же периода 2023 года. Железнодорожный транспорт стал популярнее в том числе благодаря запуску третьего и четвертого диаметров.

